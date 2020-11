Difficile d'être un "grand" ado, entre 15 et 18 ans de nos jours, l'âge des grands bouleversements physiques, hormonaux, des grandes amitiés et des trahissoins, des transgressions aussi selon le spécialiste et psychanalyste Philippe Van Meerbeeck, professeur émérite à l'UCLouvain. Comment font-ils, coincés chez eux, dans leur chambre, à être dans le doute quant à la reprise de l'école, montrés du doigts par certains qui affirment que la contamination principale vient surtout du secondaire ?

Ils se parlent beaucoup d'après les témoignages que nous avons recueillis, pour se sentir moins seuls, soutenus, compris aussi et pour décompresser en racontant des conneries, en jouant en ligne, bref en étant en connexion avec leurs pairs, ce dont ils ont le plus besoin finalement explique Baptiste Barbot, professeur en psychologie de l’adolescence à l’UCLouvain.