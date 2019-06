Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam se sont unis le 1er juin dernier. Un mariage civil organisé au Palais princier de Monaco qui a rassemblé toutes les familles et les amis du jeune couple désormais parents d’un petit Balthazar.

La discrétion des jeunes mariés et de leurs invités a été remarquable : très peu d’informations ont filtré de cette journée. Seule la liste de mariage qu’avaient déposé les tourtereaux dans une boutique huppée du Rocher a été dévoilée par un magazine italien, Oggi. Dans la liste des cadeaux souhaités, des cadres, des chandeliers, un encrier ancien coûtant 4000 euros, une série de boîtes à cigares mais aussi un secrétaire de style chinois datant de 1880 d’une valeur de 140 000 euros. Les deux jeunes gens ont cependant pensé aux plus petits budgets : sur la liste, on peut aussi trouver une soucoupe en feuilles de géraniums à 45 euros, et un bougeoir en liège pour la somme de 30 euros. REPORTERS