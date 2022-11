Les couples qui se donnent ce petit nom tendre auraient plus de chance de durer

Quand on est en couple, il est rare que l’on appelle son ou sa partenaire par son prénom. Il faut dire que ce ne sont pas les petits surnoms qui manquent. "Mon chat", "mon lapin, "mon loup", "mon cœur", "mon ange"… On ne les compte plus. Mais un mot tendre en particulier aurait un impact sur l’épanouissement du couple, si on en croit une étude réalisée par Superdrug Online Doctor en 2018 auprès de 1 000 personnes européennes et repérée par nos confrères de Sudinfo.

En effet, les couples qui utilisent des surnoms sont 9 % plus susceptibles d’être heureux dans leurs relations. Parmi ces petits noms les plus plébiscités, on retrouve "mon amour" et "mon/ma chéri-e". De fait, 93 % des Européens qui utilisent ces surnoms se sont dits heureux en couple. Dans les autres petits noms appréciés, on retrouve "mon beau/ma belle" et "mon cœur " avec un résultat de 90 %, et enfin "mon bébé" occupe la troisième place avec un score de 87 %.

Mais que les couples qui ne se retrouvent pas dans cette étude se rassurent, 62 % des répondants qui ont révélé ne pas surnommer leur moitié avec un petit nom ont tout de même affirmé être pleinement épanouis.