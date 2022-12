"Cela démultiplie le plaisir avec un partenaire comme avec un sextoy": le wand, le best-seller de Noël

Le Kiro Obsidian par exemple est une sorte de sculpture impressionnante droit sortie de l’époque des pharaons ! Ses vibrations et intensités sont multiples et des accessoires permettent une utilisation sur les zones plus sensibles. Un must à (s')offrir pour une centaine d’euros. Et à tester seul ou à deux

Un petit empire de l’érotisme qui cartonne au coeur du BW : dans les coulisses d’un Love Shop à l’approche de Noël

Crèmes comestibles

Pour ces fêtes aussi, le petit costume de Mère Noël a du succès, de même que les produits lubrifiants, chauffants et avec des goûts. "Certaines femmes ont un blocage concernant la fellation par exemple. Les lubrifiants comestibles apportent un esprit ludique et gourmand qui va tout changer, on nous le dit souvent ! Des couples retrouvent ainsi une complicité et une harmonie dans leur couple, avant d'aller plus loin dans leur découverte, décrit Julie, les lubrifiants, les produits cosmétiques sont importants pour retrouver une sexualité qui plaît aux deux partenaires. Or, les gens y pensent peu". Elle conseille vivement un petit flacon qui, grâce à un extrait de plante d'Amazonie offre une sensation de chaleur et une impression de vibrations. Avec un goût fraise un peu piquant… délicieux ! "Cela démultiplie le plaisir avec un partenaire comme avec un sextoy."