À présent, on rapporte une nouvelle tendance qui faisait déjà rage en 2022 avec 52 % des utilisateurs des applications qui ont déclaré en avoir été victimes, selon le rapport de l’application de rencontre Plenty of Fish. On appelle aujourd’hui cette tendance le “gophering” : il s’agit du cas où le premier rencard est fixé mais que, en dernière minute, il est annulé par l’autre personne.

La cause ? Selon la conseillère clinique et sexologue Stacey Diane Arañez Litam, le gophering comme le ghosting témoigne d’une peur du rejet : “En utilisant ces techniques, les gens n’ont pas besoin d’affronter la vulnérabilité et le malaise qui accompagnent le risque d’abandon et de changement”, peut-on lire dans les colonnes de Forbes.

De son côté, Alix Fox, spécialiste des relations, s’exprime face à Glamour en donnant son point de vue, qui diffère fortement : “Une personne qui pratique le gophering aime égoïstement flatter son ego en sachant que vous direz oui avec empressement à toute rencontre qu’elle propose.”

Malheureusement, les victimes de ces méthodes ont tendance à ensuite se dévaloriser et se diminuer. “Les victimes peuvent s’engager dans des scénarios de personnalisation du genre “si seulement j’étais assez intelligent, assez attirant ou meilleur d’une manière ou d’une autre, alors cela ne serait pas arrivé”, explique la conseillère clinique. En réalité, le problème se situe plutôt du côté de l’auteur du ghosting, et non de la personne qui est ghostée.”