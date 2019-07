C’est presque une injonction de l’été : quand on est un couple en vacances, on doit se rapprocher, multiplier les siestes coquines, trouver des endroits insolites pour s’envoyer en l’air, bref, rallumer la flamme.

Mais par où commencer, comment être naturel, le tout en reprenant un langage, celui du désir et de l’excitation, que l’on n’a plus vraiment pratiqué, pressés, stressés que l’on est au quotidien ? Nous avons demandé à la sexologue Marie Tapernoux de donner ses conseils les plus pratiques pour se reconnecter au plaisir ensemble facilement.

Investir dans des jeux

"Réinitier le dialogue intime n’est pas évident. Mais il existe des jeux qui le permettent très facilement. Je conseille " 5 minutes mon amour ", un jeu de cartes que l’on tire tous les jours et qui va permettre de raviver les bons souvenirs intimes, les moments particuliers et d’en parler ensemble. Cela ravive facilement la complicité. ‘La boîte de com du couple’ est un matériel plus complet qui permet de raviver les couples qui ne communiquent plus."

Télécharger des applis

Elles permettent de se lancer des défis, de répondre à des quiz érotiques, c’est très ludique. "Les défis sont intéressants d’un point de vue thérapeutique. Cela échauffe vite l’ambiance !"

Les "Dés coquins", HONI, OK Plaisir, Pocket Kamasutra,…

Se réembrasser

C’est la clé d’entrée vers le plaisir la plus facile ! "Le pouvoir sensuel d’un baiser est immense, on a tendance à l’oublier."

Changer ses habitudes

Et si on se passait de ce bon vieux lit ? Tirez au sort une pièce de la maison, cela provoquera d’autres sensations. Aller à l’hôtel dope directement la libido. "Prenez un jeu avec vous et laissez-vous prendre par votre soirée."

Rallumer la curiosité

"Assouvir ses envies d’expériences nouvelles est toujours un bon booster. On prend l’autre par surprise." L’important, c’est de susciter le désir en agissant là où l’autre ne nous attend pas. Et de renouer un dialogue en gestes et en mots qu’on a peut-être perdus. On peut :

Ramener un accessoire érotique comme un masque, des attaches, un œuf vibrant ou un anneau pour l’homme. "C’est win-win."

Regarder un film ou des images érotiques, lire un livre érotique.

Offrir à l’autre des bons pour un massage à tout moment, glisser sous l’oreiller une lettre qui parle d’un fantasme.

Se guider

"Beaucoup des couples que je vois me disent : ‘J’aime pas comment il/elle fait ça .’ Mais alors, guidez-le/la ! Montrez ou parlez de ce que vous aimez. Et surtout, oubliez les critiques. Cela émascule, cela brise la confiance. Alors que valider ce qui est bon, c’est emmener l’autre avec soi."