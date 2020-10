Rien ne va plus du côté de l’amour : là encore, l’énorme crise induite par le coronavirus a fait augmenter de beaucoup les chiffres des divorces en Belgique et si l’on peut corréler les 25 % de divorces en plus en mai 2020 par rapport à mai 2019 à un embouteillage de dossiers suite au confinement, "en juin, il y avait toujours 19 % en plus de divorces et en juillet 13 % de plus par rapport aux mois de l’année précédente", indique Annemieke Dubois, citant les chiffres de la Fednot, la Fédération des notaires. La jeune femme vient de lancer avec son associée Aida Heerman, "Jade&Jules", un service de personal matchmaking qui s’adresse aux hommes.

Pourquoi les hommes ? Annemieke Dubois connaît bien le monde de la rencontre entre célibataires. Elle a lancé il y a trois ans Berkeley International, une agence de rencontres de haut standing. Et comme sur les sites de rencontres bien connus comme Tinder ou Happn, elle a pu constater le déséquilibre flagrant entre hommes et femmes : "Sur ces sites ou dans les réseaux des agences, il y a environ 70 % de femmes pour 30 % d’hommes", analyse-t-elle. "Les femmes sont plus rapides pour prendre les choses en main et si elles sont majoritaires pour s’inscrire dans une agence de personal matchmaking, c’est aussi pour le havre de sécurité que cela représente."

(...)