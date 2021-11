Cela fait du bien d’entendre les histoires d’autres femmes et de réaliser que dans l’absolu il n’y a rien qui soit bien ou mal." C’est ce que dit Olga, Russe de 29 ans en quête de savoirs. Un des 51 témoignages qu’a rassemblés Lucy-Anne Holmes, auteure, actrice et activiste anglaise qui milite pour une sexualité libre et féministe.

Elle est partie à la rencontre de femmes de toutes conditions et de tous pays, âgées de 19 à 75 ans avec la même envie d’écouter leur histoire, leur rapport à elle, à leur partenaire, à leurs pratiques, leurs questions, leurs fantasmes et très prosaïquement leur façon de "faire du sexe", la formule choisie dans la traduction de "having sex" pour sa neutralité plutôt que "faire l’amour". Le résultat est un condensé d’apprentissages. C’est précis, drôle, cru ; c’est surtout puissant et bouleversant d’honnêteté. Dans ce livre, il y a de l’inspiration, du soulagement à ressentir un sentiment ou une sensation commune à d’autres.

Aucune de ces 51 femmes n’a le même récit sur leur intimité mais elles ont la sincérité en commun pour parler d’un tabou qui se dévoile à peine depuis quelques années : la sexualité féminine.

Femmes hétérosexuelles en couple, en relation ouverte ; célibataires alignant les histoires, non-binaires, personnes trans, femmes homosexuelles apportent toutes une pierre à cet édifice.

(...)