Malgré le déconfinement, le nombre d’appels vidéo ne diminue pas. Autant apparaître à son avantage.

Angie Schmitt est une blogueuse de 57 ans suivie par des millions d’abonnés. Ceux-ci lui ont demandé ses secrets pour apparaître sous l’angle le plus flatteur lors des multiples réunions vidéo ou même des apéros entre amis ! "Les journaux télévisés pourraient envoyer quelques astuces à leurs intervenants", rigole Fabrice, "J’en ai rarement vu un à son max." Normal, ils font des erreurs de débutants : ne pas soigner la lumière et surtout apparaître en vidéo comme s’ils étaient en train de travailler sur un ordinateur portable : pris par en dessous !

Voici des conseils qui vont (vraiment) tout changer.

La lumière. On doit privilégier la lumière naturelle en se positionnant face à une fenêtre. Le mieux étant une pièce qui aurait deux fenêtres : l’une de face, l’autre de côté. Surtout pas de lumière qui vient d’en haut.

S’il n’y a pas de lumière, on place une lampe de table avec une lumière douce derrière l’ordinateur ou la caméra.

L’angle. Le secret, c’est simplement de surélever l’ordinateur de façon à ce que le capteur d’images soit positionné légèrement au-dessus des yeux. Ce qui permet au regard de s’agrandir vers le haut. Résultat : (on a l’air) réveillé et en forme. On angle alors son écran à 90 % et on présente directement mieux !

La présence. Mieux vaut se préparer un endroit rangé pour les réunions pro en vidéo pour ne pas distraire les regards. En parlant de regard, il faut cesser de se regarder dans l’angle ou de vouloir regarder toutes les vignettes des intervenants ! Regardez droit dans l’objectif, cela vous donne une présence incroyable. Et puis évitez de vous toucher le nez, les cheveux, la bouche ! Ce sont des tics que l’on fait bien plus souvent qu’on ne croit et qui sont… superflus à regarder ! La vedette, c’est vous, pas vos oreilles qui grattent !