Confiance, communication et entretien de la flamme", résume Aurélie quand on lui demande les clés de la réussite de sa relation avec Chris, son compagnon australien rencontré il y a quatre ans lors d’un projet de volontariat en Nouvelle-Zélande. Séparé par la distance un mois à peine après le jour de leur rencontre et de leur premier baiser, le couple ne se laisse pas décourager par les kilomètres qui les séparent. "À la base on pensait que ce serait juste une histoire d’un soir, puis de vacances… Mais en le quittant après les deux semaines de projet, j’avais le pressentiment que je le reverrais vite", se souvient Aurélie.

(...)