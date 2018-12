Comment occuper ses enfants pendant les vacances de Noël ? Idées et bons plans !

Rien de tel qu’un joli film de Noël avec une bonne couverture pour bien entamer les vacances. Après le marathon des repas de Noël, une pause en famille est toujours la bienvenue. Mais passée cette période de repos, la lassitude se fait sentir. Le cacao chaud devant la télévision n’a plus la même saveur, alors voici quelques activités à réaliser en famille pour passer de bonnes vacances. Ces deux semaines seront l’occasion d’expérimenter des lieux où vous n’êtes jamais allé avec vos enfants. Petit tour d’horizon des activités possibles.

Pour bien se remettre de repas de fêtes, la bonne idée est de réaliser un atelier cuisine. Le mieux est de ne pas prendre une recette trop complexe, la réalisation de biscuits par exemple. Et de permettre aux enfants de réaliser les tâches simples. Il y a moyen de s’amuser avec des emporte-pièces et un glaçage (blanc d’œuf, sucre et jus de citron) pour faire des biscuits ambiance Noël. Le meilleur est pour la fin : la dégustation.

Prendre l’air reste un loisir apprécié, plus qu’abordable et bon pour la santé. Une promenade en forêt avec les feuilles givrées qui craquent sous les pieds, une belle manière de profiter de son congé. Cette balade est aussi l’occasion de lancer des challenges aux enfants : ramener 10 pommes de pin, 6 feuilles d’arbre différentes ou même construire une cabane avec des bois morts. Un bel après-midi en perspective.

Les deux semaines de vacances laissent l’opportunité de sillonner la Belgique et de faire plusieurs sorties culturelles. Celle qui ravira tous les enfants, le Musée du jouet (www.museedujouet.eu). L’occasion de faire un retour dans le temps et d’admirer mais surtout de jouer avec des jeux de toutes les époques. Ce musée plaira aux enfants comme aux parents. Autre possibilité, le Musée des sciences naturelles (www.naturalsciences.be). Durant les congés scolaires, le paleoLAB ouvre ses portes. Les enfants pourront se mettre dans la peau d’un paléontologue et s’essayer à quelques expériences. Dans la même lignée, le Préhistomuseum de Flémalle (www.prehisto.museum) proposera des activités, au-delà de son musée retraçant la préhistoire, comme un voyage au pays des rennes du Père Noël. Pour plus d’idées, rendez-vous sur www.lepetitmoutard.be.

Incontournable durant la période de Noël, la patinoire. Elles ont fleuri un peu partout ces derniers temps. Chaque ville dispose presque de la sienne. Seul bémol, elles risquent d’être vite bondées. Pas de panique, il en existe des couvertes ouvertes plus longtemps et généralement plus grandes. Une pause glacée et sportive tout à fait de saison.

Des activités simples ne demandant pas grande préparation, elles peuvent même être improvisées et n’en seront que plus savoureuses. Pour ce congé, l’essentiel est de faire une pause et de profiter.