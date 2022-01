Anne a déjà fait claquer quelques ampoules et brûlé des foulards mais elle n’en a cure : faire l’amour, pour elle, c’est avec de la lumière, tamisée, certes mais bien présente. "J’adore regarder mon partenaire presque autant que le toucher. J’aime voir ce qu’il me fait plutôt que de seulement le ressentir et oui, j’aime le voir quand il prend du plaisir", explique cette trentenaire célibataire qui a parfois dû batailler ferme avec un petit nombre de ses amants qui préféraient éteindre pour la toute première étreinte… C’est pourtant davantage l’inverse qui se produit, les hommes étant plus visuels que les femmes, selon la sexologue Marie Tapernoux.

Sur un forum de Top Santé d’ailleurs, un homme s’inquiète car pour lui, l’obscurité signifie une absence totale d’excitation : "Je suis incapable de faire l’amour dans l’obscurité. Comment l’expliquer ? Ce n’est pas une chose qui me dérange, ni ma femme, mais, je ne sais pas pourquoi, je n’arrive pas à être excité dans le noir."

"Le canal visuel est très important dans la sexualité. Sans cela, votre excitation ne vient pas", amorce Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue à ce propos. Devant cette perte d’excitation, elle conseille de "caresser le corps du partenaire" en prenant l’habitude de visualiser son corps dans votre tête. "Demandez-lui de chuchoter pour stimuler le canal auditif, respirez les parfums de son corps en vous concentrant sur eux. Et peut-être que votre excitation viendra !"