5 minutes de vidéo gratuite pour mieux faire connaissance et découvrir le "je-ne-sais-quoi" qui fait la différence... avant la rencontre en vrai.

Happn, l’un des leaders des applications de rencontre basée sur la géolocalisation en temps réel, lance la fonctionnalité d’appel vidéo. Alors que quelques un de ses concurrents avaient lancé cette fonctionnalité en plein confinement pour permettre à leurs utilisateurs de faire davantage connaissance en toute sécurité, l'app française vient de lancer le rendez-vous vidéo.

Les utilisateurs ayant "crushé" pourront faire un premier rendez-vous en vidéo dans l’application. Un appel disponible gratuitement dans la limite de 5 minutes par appel vidéo.

On reproduit le rituel de la rencontre, avec le petit stress aussi !

L’entreprise, qui annonce 90 millions d’utilisateurs dans le monde, a vu le confinement changer les manières de communiquer. "Le rendez-vous vidéo n’est pas une fin en soi, mais une nouvelle étape possible pour apprendre à mieux découvrir l’autre avant “la vraie rencontre” explique Julie Prieur, Directrice du Produit chez happn

"L’avantage, c’est que tu peux en partie reproduire tout le rituel que tu fais pour un premier rendez-vous : tu te fais belle.beau, tu as le petit stress juste avant qui fait toute la beauté des premiers rendez-vous. Le fait d’avoir ces outils-là ont peut être permis de se retrouver dans la quête amoureuse, de savoir que l’on plaît ! C’est la raison pour laquelle nous avons lancé notre fonctionnalité vidéo chez happn !", complète Marine Ravinet, responsable des tendances chez happn.

happn a interrogé ses utilisateurs sur la manière dont ils envisagent leur premier date vidéo et quand il s’agit de la question de la tenue ou du make-up, ils sont 83%* à vouloir miser sur le naturel. tandis que 16% déclarent sortir le grand jeu. Le premier date vidéo permet également aux utilisateurs de s’exprimer de manière plus approfondie avant la vraie rencontre : chez happn, près d’un utilisateur sur 2 favorise des discussions longues lors d’un premier échange vidéo. L’occasion d’aller plus loin dans la conversation et de découvrir le petit “plus” chez l’autre. Sur ces fameux détails chez l’autre qui vont attirer le plus l’attention pendant un date vidéo, 27% évoquent le sourire et 23% le regard. Cependant, 40% des utilisateurs trouvent que la vidéo permet surtout de déceler chez l’autre ce qui fait son charme, ce “je ne sais quoi qui fait la différence”, cette différence qui n’est pas perçue dans les photos classiques des profils