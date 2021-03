Devenir des sujets désirants plutôt que des objets de désir, c’est réussir à repenser les relations amoureuses en tant que femme et à assumer son plaisir et son désir… Mais c’est loin d’être aussi simple qu’un claquement de doigt ! Joëlle Smets, sexologue clinicienne et collaboratrice scientifique à l’ULB, étudie de près la sexualité féminine et la sexualité du couple. Or, lorsque le désir diminue, ce ciment du couple se fragilise.

Cela vient d’une usure commune, l’envie de relations sexuelles perd de la force chez l’homme comme chez la femme mais la perte de désir sexuel des femmes est beaucoup plus fréquente, nous explique Joëlle Smets. Ce que les cliniciens appellent le "désir sexuel hypoactif" (DSH) touche entre 30 et 50 % des femmes ! Des chiffres évalués par plus d’un millier d’études qui se recoupent toutes. Et dont la conclusion est la même : ce désir en berne est un motif de culpabilité et de souffrance, c’est d’ailleurs la première cause de consultation féminine en sexologie.

(...)