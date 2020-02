Lorsqu’on demande aux jeunes s’ils fêtent la Saint-Valentin le 14 février, beaucoup rigolent en répondant par la négative.

Entre recherche d’authenticité et abandon d’une fête jugée avant tout commerciale, les 20-35 ans semblent parfois même carrément la trouver ringarde. "Ce n’est pas la fête la plus populaire chez nous", "Moi, j’ai juste acheté des gnocchis en forme de cœur", "Nous, nous boycottons ! On n’a rien de prévu", "C’est complètement dépassé, par contre on avait envie de fêter la Saint-Valentin entre amis."

(...)