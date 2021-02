Nadège avait l’habitude de crier sur les toits que la Saint-Valentin, cette fête commerciale, elle n’en avait que faire. Croyant au moins lui faire plaisir, son compagnon ne pensait pas à prendre les devants : pas de resto, pas de fleurs, pas de cadeaux. Sauf qu’en fait, Nadège voulait être surprise. Elle espérait qu’Alain aille contre son injonction, ce qui aurait été sa surprise. "C’est n’est pas si rare dans un couple. L’un veut tester l’autre en faisant tout pour qu’il doive deviner ce qu’il y a derrière l’injonction première. C’est le meilleur moyen d’être déçu. En fait la simplicité dans la communication a du bon !", souligne Caroline Kruse, thérapeute de couples qui vient de publier Le Guide du savoir-vivre amoureux (Éd. du Rocher). Le résultat s’avérait être frustration et tension. Or, qu’importe le cadeau ou l’attention du moment qu’elle existe finalement, aussi maladroite soit-elle...

Reste que la fête de l’amour peut être un passage périlleux : le bouquet de fleurs du 14 peut sembler téléphoné, surtout si c’est le seul de l’année ! Le rendez-vous coquin pris à l’avance peut aussi ne provoquer aucune excitation, "et soudain, cela nous renvoie à une certaine paresse affective voire sexuelle qui s’est installée dans le couple peu à peu", analyse la sexologue Marie Tapernoux. Le niveau passe au rouge : mon couple est-il en danger ? La clinicienne en convient : "Pour certains, cela peut montrer qu’il y a un manque d’attention dans le couple. La Saint-Valentin va devenir un jour sur lequel on mise, qui va réparer en quelque sorte le quotidien peu rempli, ou l’affection est peu montrée."

Là où une boîte de chocolats en forme de cœur va provoquer du bonheur, de la tendresse et du rapprochement ; le même sous un autre toit entraînera une certaine gêne et même de la tristesse. Mais rien n’est joué, que l’on se rassure : "Pour le moment, la priorité, c’est de retrouver une communication car il y a eu une accumulation de frustrations et de difficultés."