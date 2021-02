Cet hiver, les couples ont pu s’interroger sur leur sexualité et leur intimité en répondant à un questionnaire lancé par trois docteurs en psychologie belge, Marie Géonet (HE Vinci-UCLouvain) ; Alexandra Hubin (UCLouvain) et Sarah Galdiolo (Umons). Le but des trois chercheuses : pouvoir effectuer une sorte de cartographie de la sexualité des couples en Belgique dans des conditions anxiogènes et perturbées telles que nous les connaissons.

C’est une première dans notre pays. Peu d’enquêtes font d’abord le focus sur la relation intime d’un couple, même si bien sûr, celle-ci participe d’un tout avec la conjugalité et la parentalité, le cas échéant.

Marie Géonet nous a confié la préanalyse de ce qui deviendra une publication scientifique utile...