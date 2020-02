Depuis plus d'un an, la chanteuse et comédienne Lady Gaga était célibataire.

Malgré les nombreuses rumeurs au sujet d'une idylle avec le comédien Bradley Cooper, qui n'était en fait qu'une très belle amitié et un joli coup marketing durant la sortie du film A Star is Born, Lady Gaga a retrouvé l'amour avec un certain Michael Polansky. Présente lors du Super Bowl 2020, durant lequel elle a attiré tous les regards avec une nouvelle tenue excentrique, Lady Gaga s'est affichée pour la première fois de façon officielle avec son nouveau compagnon, quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux.

Au mois de janvier dernier, les amoureux avaient déjà été surpris ensemble, sans que l'identité du principal intéressé ne soit dévoilée de manière officielle. C'est désormais chose faite grâce à la magie des réseaux sociaux et d'Instagram plus particulièrement. En faisant plus de recherches sur son nouveau compagnon, on apprend très vite que Michael Polansky est en fait un homme d'affaires américain et qui a été diplômé de la prestigieuse université Harvard . Il est d'ailleurs le co-fondateur d'un institut dédié à la cancérologie.