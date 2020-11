Bars et restos fermés, les rencontres en ligne ont du mal à devenir réelles. Mais on a des pistes.

La question en ce moment, ce n’est pas vraiment comment faire des rencontres (même si c’est moins diversifié qu’avant) mais où se rencontrer, après avoir matché sur un site de rencontres !

Vous n’êtes pas fan de visio dating ? On peut comprendre. Rien ne vaut de s’approcher des phéromones de l’autre ! Alors si on ne peut plus se rencontrer pour la première fois dans un café, on peut encore marcher masqués.