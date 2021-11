Lancé il y a six mois, le site Let’s Go My Love remporte déjà un vrai succès. Il faut dire que ses thématiques sont porteuses : le romantisme et les escapades ! L’envie de bouger et de sortir d’un quotidien préoccupant avec le Covid ne s’est jamais autant fait sentir que ces derniers mois. Alors des bons conseils et des adresses testées en la matière, cela attire : plus de 500 internautes visitent le site chaque jour !

La plate-forme est née en mai 2021, dans l’esprit de Sébastien Leidgens qui a constaté qu’avec le Covid, les couples passaient davantage de temps ensemble. Sauf que ces couples ne sont pas tous taillés sur le même modèle, loin de là ! "Certains ont des enfants, d’autres attendent leur premier enfant, d’autres encore n’en ont pas et n’en veulent pas : il fallait un site spécialisé pour répondre aux besoins de ces couples qui veulent déconnecter ou célébrer une occasion spéciale. C’est ce que nous proposons avec Let’s Go My Love", explique le jeune entrepreneur.

Le site attire environ 70 % de femmes et 30 % d’hommes, majoritairement en Belgique, mais aussi de France et des Pays-Bas. Après la Belgique, l’équipe va s’attaquer à la France, avec notamment la Provence et Paris. 90 % des réservations sont pour une occasion spéciale : anniversaire, anniversaire de rencontre ou de mariage, demande en mariage, etc.

Sur le site donc sont recensées de vraies pépites romantiques : des châteaux, des bulles en plein air, des cabanes en pleine nature, des hôtels luxueux, des Airbnbs, des lofts et des spas privatifs…

Le site permet de filtrer les quelque 140 références par budget, régions… et des palmarès référencent les chambres avec jacuzzis privatifs, les chambres dans un château ou encore les meilleurs endroits pour fêter un anniversaire de mariage.

Parmi les propositions, notons "The Forest", une cabane près de Bruxelles sur un lac sauvage, près du château de Horst, décrit comme "un petit coin de paradis écoresponsable".