La vie est pleine de situations inattendues et parfois gênantes. Et parfois, cela arrive en plein... ébat sexuel. L'été étant plus propice aux échanges torrides, le site OnBuy a cherché à en savoir plus sur les mésaventures sexuelles les plus courantes qui peuvent arriver.

Un top 10 a donc été dressé. L'incident sexuel le plus courant est la chute de votre partenaire ou de vos meubles : trois quarts des 2544 personnes interrogées déclarent que cela leur est déjà arrivé.

Deuxième incident gênant le plus fréquent : 71% des répondants se sont fait prendre par un membre de la famille alors qu'ils faisaient l'amour... La position pouvant être plus délicate que d'autres, comme le raconte Emily, 22 ans : "J'ai fait l'amour avec mon ex, je l'ai attaché au lit, et en plus, il s'est amusé comme un fou. Son père est entré et nous a vus, les fesses nues, les jambes et les bras de son fils cloués au lit..."

En 3e et 4e positions : des crampes qui arrivent inopinément pour 68% et un oeil atteint par une éjaculation pour 62% des répondants. 54% des personnes interrogées ont déjà cassé le lit alors que 51 % d'entre elles ont admis être tombées dans la douche en faisant l'amour.

Enfin, 47% ont déjà vu le tapis s'enflammer dû à une bougie ou une cigarette mal éteinte, 42% ont déjà coincé un objet dans un de leurs orifices lors d'un jeu sexuel et 38% ont crié... le mauvais prénom.

Avec 5% des cas, s'assommer termine ce top 10 des malencontreuses aventures sexo.