Faire l'amour avec son partenaire non seulement fait du bien au moral mais dope tout le corps et brûle pas mal d'énergie : la technologie a permis de savoir quelles positions brûlaient le plus de calories !

Devoir être mis en quarantaine à la maison peut avoir des conséquences sur la santé mentale, mais aussi sur le physique. Avoir des relations (de couple en cette période) peut vous aider à vous sentir mieux, plus léger dans votre tête mais aussi dans votre corps... car ces activités consomment de l'énergie et donc des calories !

Une chaîne de boutiques de golf, GolfSupport.com a cherché à trouver les meilleures positions sexuelles si vous voulez brûler le plus de calories. Pour le savoir, ils ont donné des Fitbits à 112 couples hétérosexuels, et leur ont dit de se laisser aller à diverses positions.

© GolfSupport

Le nombre de calories perdues pendant 30 minutes dans chaque position sexuelle est la moyenne prise pour tous les hommes et femmes participant à l'enquête. Simultanément, GolfSupport.com a cherché à en savoir plus sur la position que les femmes trouvent la plus agréable dans la chambre à coucher.

Les résultats ont révélé que les femmes brûlent le plus de calories pendant le squat - plus exactement 188 calories. Et cela pouvait même monter jusqu'à 224 calories. On ne peut pas en dire autant des hommes, qui ne brûlent que 50 calories dans cette position, mais qui s'amusent beaucoup...

Une variante de la "levrette" dans laquelle la femme lève une jambe brûle aussi beaucoup de calories tant chez les hommes que chez les femmes. Les femmes peuvent perdre environ 149 calories dans cette position, alors que les hommes en brûlent environ 167 !

Une autre position qui favorise les courageux est la position debout. En fait, c'est la deuxième position la plus intense pour les hommes, qui brûlent environ 198 calories en essayant de s'amuser tout en ne laissant pas tomber leur partenaire.

Simultanément, GolfSupport.com a demandé aux femmes participant à l'enquête quelle est la meilleure position pour atteindre l'orgasme. C'est la levrette qui arrive en premier avec 79% suivie du squat (72%). Le missionnaire (63%) tire son épingle du jeu de même que les jambes levées (64%)