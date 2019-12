Peut-être qu’à deux, elles seront plus faciles à tenir tout au long de l’année…

Se remettre au sport, arrêter de fumer, changer de travail, chaque année les bonnes résolutions du nouvel an ont un petit air de déjà-vu. Chaque année, elles ont du mal à se concrétiser et chaque année, elles ne durent pas longtemps. Alors cette fois, si on misait sur quelques bonnes résolutions de couple, pour avancer ensemble ?

Mieux communiquer

C’est la clé de toute relation, qu’elle soit privée ou professionnelle. Communiquer, cela signifie de faire part à l’autre de ce qu’on a sur le cœur. Mieux communiquer, c’est faire attention à la manière dont on le dit ou dont on le reçoit. Le plus important : éviter les non-dits. Votre partenaire n’a aucune chance de deviner ce que vous avez en tête. Une mauvaise communication peut être la source de tensions, d’incompréhensions et de mal-être qui retomberont inévitablement sur votre couple pour en affecter la relation.

On a le droit de faire part à l’autre de nos doutes, de nos envies et surtout de ce qui ne nous plaît pas. Mais il faut également être capable de recevoir les informations sans se braquer. Le principal est de mettre l’accent sur le côté constructif de ce que l’on dit.

Se complimenter

S’il y a bien une personne qui ne nous valorise en général pas, c’est nous-mêmes. On veut toujours mieux, autre chose ; être davantage d’une manière et moins d’une autre. Le rôle de la deuxième moitié du couple, dans ce cas-là, c’est d’être présent pour témoigner à l’autre de tout ce qu’il y a de positif dans sa personne. "Tu es beau", "Ta cuisine est délicieuse", "Ta créativité m’impressionne", toutes ces petites phrases qui font simplement plaisir. On en profitera aussi pour valoriser l’autre. Après tout, si vous l’avez choisi pour passer un bout de chemin ou toute votre vie ensemble, c’est qu’il doit y avoir un paquet de choses qui vous plaisent chez l’autre. Lui dire merci pour telle ou telle tâche, lui rappeler que cette robe qu’elle s’est cousue est magnifique ou s’émerveiller devant les idées lumineuses de votre chéri est important pour le bien-être de l’autre et donc du couple.

Équilibrer les tâches ménagères

La charge mentale, c’est cette petite bête noire qui reste toujours dans un coin de la tête et qui nous rend fou. "Il faut porter le linge à repasser, nettoyer la maison pour le souper de samedi, faire les courses, conduire les enfants, payer la facture du chauffagiste avant la fin du mois et appeler le plombier pour cette fuite dans la salle de bains."

Séparez-vous les tâches et trouver votre équilibre. Pas besoin de compter les points en disant

"cette semaine c’est toi qui nettoies toute la maison tout seul parce que je l’ai fait la semaine passée." Trouvez plutôt les affinités de chacun avec les tâches ménagères. L’un adore cuisiner, l’autre préfère ranger et faire la vaisselle ? C’est possible. Et tant mieux. Par contre, si personne n’aime s’occuper du linge, alors il vaut peut-être mieux déléguer.

Il y a des personnes qui sont payées pour le faire à votre place. Et si vous n’avez pas d’argent à y consacrer, préférez le faire ensemble quand c’est possible. Vous passerez un moment à deux et en plus, la tâche sera expédiée en un rien de temps. Et si l’un repasse pendant que l’autre regarde la télévision, c’est bien aussi. Du moment que ce n’est pas toujours le même qui travaille.

Se consacrer du temps

Inutile de dire qu’il est indispensable pour un couple épanoui de se consacrer du temps de qualité. Si vous ne passez plus jamais de temps ensemble, il sera difficile, voire impossible de construire quelque chose de solide ensemble. Il y a plusieurs manières de s’accorder du temps. Sortir au restaurant, au cinéma ou en boîte, rien qu’à deux. Passer une petite soirée en amoureux à la maison, un soir où les enfants sont chez papy et mamy ou chez des amis. Se téléphoner sur son temps de midi, prendre cinq minutes au bureau pour demander à l’autre comment se passe sa journée. Déjeuner ensemble le matin. Se faire un câlin quand on rentre à la maison et demander à l’autre si sa journée s’est bien passée en prenant le temps de l’écouter vraiment. Quelques règles d’or : pas de téléphone, pas d’e-mail, pas de réseaux sociaux, pas d’enfants qui nous parlent en même temps et pas de boulot. Prendre du temps avec et pour l’autre, même si c’est cinq minutes par jour, ça se fait à deux, et rien d’autre.