Les ébats amoureux ont tout bon, et notamment pour notre santé physique et notre tonus global. Certaines positions peuvent en effet être considérées comme du sport et on y brûle des calories en veux-tu en voilà ! La marque de sextoys et de lingerie anglaise Lovehoney a demandé à deux coachs de faire le tour des "meilleures positions sexuelles pour travailler nos différents groupes musculaires".

La sexologue Ness Cooper se veut tout de même rassurante. Selon elle, on n’est pas obligé de se lancer dans une longue et intense séance de sexe et de positions compliquées : "Les baisers passionnés peuvent vous faire brûler environ deux calories par minute, ça peut être autant de calories qu’avec certains programmes d’exercices moins intenses de 15 minutes."

De toute façon, qui dit mouvement, dit activité physique et la plupart des positions sexuelles font brûler des calories et font travailler les abdominaux d’une manière ou d’une autre, même si certaines sont effectivement plus efficaces que d’autres pour tonifier certaines parties du corps.

Julia Kotziamani, coach fitness, a fait le tour des positions, selon ce qu’on veut renforcer : "Avec la levrette ou le missionnaire, qui s’apparente à la position de la planche, vous renforcerez votre ceinture abdominale à chaque coup de reins."

Les fessiers ? Ce sont les positions accroupies qui seront optimales. Pour les femmes, on parle surtout d’amazone et de pont. Si la première est encastrante, douce et plutôt romantique, la dernière étant une petite prouesse technique : l’homme, sur le dos, se soulève grâce à ses membres. Sa partenaire va le chevaucher en lui tournant le dos et en engageant des va-et-vient en arc de cercle.

Pour les pectos et les épaules, "la levrette est sans aucun doute la position idéale, tout comme la brouette, dans laquelle vos bras et vos pectoraux soutiennent le poids de votre corps". Quant aux jambes, les positions debout sont les plus appropriées : elles vous obligent à vous servir de tous les muscles de vos jambes pendant que vous faites des va-et-vient, ou à rester immobile si vous êtes la personne qui reçoit. Mais elle demande une implication physique impressionnante difficile à tenir sur le moyen terme ! La courte échelle étant certainement la plus accessible…E.W.