Il vous est peut-être déjà arrivé d’avoir un fou rire inexpliqué après un orgasme ou, qui sait, une crise de larmes ou des éternuements irrépressibles.

Ne vous en faites pas : vous êtes normal-e. Les effets secondaires des orgasmes sont multiples et peuvent parfois surprendre. Les gynécologues américains James Simon et Anna Reinert ont tenté de les lister. Parmi les plus courants : les pleurs, rires et éternuements déjà cités, mais on trouve aussi des cas de cataplexie (sentiment général de faiblesse), des évanouissements ou encore des pertes d’ouïe ou de la vue. Des effets qui peuvent inquiéter mais, rassurez-vous, s’ils ne durent pas plus de quelques minutes, il n’y a pas de souci à vous faire, votre orgasme était probablement réellement puissant !