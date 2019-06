Dans le fil d’actualité de vos réseaux sociaux, impossible d’y échapper. Les bébés sont omniprésents. Et quand ce ne sont pas ceux de vos connaissances, ce sont des photos (soi-disant) drôles, touchantes, amusantes ou insupportables. Vous en avez marre de devoir liker le petit dernier de vos connaissances? Vous vous sentez toujours obligé de poster un commentaire niais pour “faire plaisir”? Bref, vous en avez visiblement assez de voir ainsi les bébés s’imposer à vous en permanence sur votre mur! Google Chrome a désormais la solution. Un simple plug in à installer et, comme un ad blocker (qui vous permet de ne pas être importuné par les pubs), les bébés sont remplacés par des paysages ou... des burgers.

Le système détecte les photos de bébés grâce aux tags générés automatiquement par l’intelligence artificielle de Facebook, pour ensuite les remplacer par des clichés de choses qui nous plaisent davantage. Petite précision: cette “prouesse” technologique a été développée à la demande de Skyn... une marque de préservatifs!

A quand la même chose pour les animaux, le food porn, les vacances de rêve de vos ennemis ?