Même si elle est une pratique courante, la masturbation masculine reste encore rarement discutée et est assez taboue chez les hommes. Il y a peu pourtant, le boxeur et champion du monde Tyson Fury a à nouveau lancé un pavé dans la mare en déclarant publiquement que la plupart de ses victoires sportives étaient dues à la masturbation qu’il pratique sept fois par jour !

En quoi est-ce que cela peut être si bénéfique ? Sergio Fosela, sexologue, répond : " À l’âge de 30 ans, les hommes commencent à avoir un déclin naturel de testostérone. Je pense que la masturbation joue un rôle important dans le sport, même si aucune preuve scientifique ne prouve son impact sur les performances réelles ."

La fréquence dépendra aussi du type de sport pratiqué : " Dans les sports où la concentration est essentielle, se masturber quelques heures avant peut permettre une libération plus immédiate d’endorphines et de sérotonine indispensables pour rester détendu. La veille d’une compétition importante, la masturbation peut également permettre de se reposer, car de la prolactine, hormone qui favorise le sommeil, est également sécrétée lors de l’orgasme."

