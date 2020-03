Pour éviter l’isolement des personnes âgées, l’application créant des albums photos en ligne complète son offre.

Depuis le début du confinement dans notre pays, beaucoup cherchent et trouvent de moyens de passer le temps. Entre sport, balade en solitaire, e-apéro et bien sûr télétravail, il y a de quoi remplir ses journées et s’adapter à cette nouvelle façon de vivre. Mais il ne faut pas oublier les personnes âgées pour autant. Principales victimes du Covid-19, il est demandé de les protéger au maximum, notamment en ne leur rendant visite qu’en cas de nécessité.

Une mesure bienveillante qui a aussi ses côtés négatifs, car les personnes âgées risquent plus que jamais l’isolement social chez elles. Depuis 2015, l’application Neveo lutte à sa manière contre cet isolement en proposant des journaux familiaux à remplir en ligne et à envoyer tous les mois à ses parents ou grands-parents. Une façon pour ceux-ci de suivre la vie de leur famille, parfois à des centaines de kilomètres de distances. " Afin de maintenir les liens intergénérationnels, l’application mobile Neveo a été créée, rappelle les concepteurs du projet. Elle aide en effet à lutter contre l’isolement social des personnes âgées en leur faisant parvenir, tous les mois, par la poste un journal photo alimenté par les membres de leurs familles. L’objectif est de renforcer les liens grâce à l’utilisation d’outils familiers et adaptés à chacun : le smartphone pour les plus jeunes et le papier pour les plus âgés. "

Habituellement, Neveo envoie un exemplaire du journal photo par mois mais, exceptionnellement, l’équipe a décidé de doubler la fréquence d’impression des journaux familiaux pendant toute la durée de confinement. Ainsi, les utilisateurs pourront envoyer deux journaux par mois à leurs proches au lieu d’un exemplaire mensuel. " Ce journal supplémentaire ne remplace pas le journal officiel de fin de mois, c’est une version anticipée et totalement gratuite ", assure-t-on.

En outre, Neveo offre également deux mois gratuits à toutes les familles qui créent un nouveau journal en utilisant le code "FAMILLE". " L’équipe de Neveo espère que cette solution pourra aider les familles à garder le lien avec leurs proches et les aider à surmonter les semaines à venir. "