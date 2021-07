Impossible de faire l’impasse sur le marché en pleine expansion des sex-toys et autres accessoires utiles à un bien-être sexuel et à des jeux de plaisir connectés entre partenaires. Ce que l’on appelle la "sex-tech", regroupant les sociétés œuvrant dans ce domaine. Le marché mondial est passé de 19 milliards d’euros en 2014 à 62 milliards en 2019 et pourrait atteindre 91 milliards d’euros d’ici 2027, selon une agence américaine spécialisée dans les études de marchés. La crise du Covid en 2020 a fait exploser les chiffres en Europe : le chiffre d’affaires global passant de 2,79 milliards d’euros en 2019 à 6,13 milliards d’euros en 2020, selon l’agence britannique Technavio.

Ce qui en 2010 encore était tabou est devenu de plus en plus tendance et une personne sur deux utilisant un sex-toy en a déjà parlé à ses ami(e)s selon la marque de boutiques érotiques "Passage du désir".