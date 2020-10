Une étude de Yugo (filiale de Telenet) a montré que 16 % de Belges ont débuté des relations en ligne, sans moyen de se rencontrer au début…

Pourtant, pour certains, il est inconcevable de se créer un profil et d’afficher sa photo sur de tels sites. "Les célibataires hommes de ce type représentent notre groupe cible", explique Annemieke Dubois. C e sont des personnes avec un statut certain." La discrétion est évidemment de mise chez Jade&Jules, de même que le professionnalisme dans les interviews des hommes comme des femmes. L’objectif : le perfect match, loin, si loin du swipe !