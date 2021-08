L’enquête menée par l’Ifop parle des couples français. Cependant, les déboires conjugaux à la suite des différents confinements et de la situation anxiogène et étouffante due au Covid-19 sont universels…

Sans surprise, ce sont le manque de communication (68 %) et les différences de besoins sexuels (66 %) qui sont les principaux facteurs en cause chez les couples ayant eu envie de rompre depuis le 1er confinement, suivis du stress lié au travail (59 %). 70 % des femmes citent le manque de communication en tête des facteurs qui nuisent à la qualité de leur relation, contre 54 % des hommes, pour qui la différence de besoins sexuels est le 1er facteur.

Tout cela a fait sacrément réfléchir les Français puisqu’une personne sur quatre en couple (27 %) admet avoir eu envie de rompre avec son conjoint au cours de cette période.

Parmi ceux-ci, on compte davantage de jeunes couples de moins de 30 ans et de personnes aux revenus financiers parmi les plus faibles et des couples habitant dans les grandes métropoles aux logements souvent plus exigus.

"Les conditions de vie imposées par cette crise sanitaire, notamment la forte promiscuité ou la présence constante du partenaire, ont en effet accentué les difficultés qui existaient auparavant, faisant de ces huis clos une véritable épreuve pour leur couple, au point d’envisager de rompre avec leur conjoint", souligne François Kraus, directeur du pôle "Genre, sexualités et santé sexuelle" de l’Ifop.