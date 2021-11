Pas attirant.e, pas performant.e : les angoisses qui nous empêchent de nous laisser aller dans le sexe sont nombreuses.

Quelles sont les plus grandes peurs en matière de sexe ? Que l’on soit partenaires de long terme ou célibataires à la recherche d’une relation (sexuelle ou amoureuse), les craintes ne manquent pas malheureusement, elles jalonnent même nos parcours.

Mais qu’est-ce qui nous fait angoisser comme ça, presque irrationnellement ? Une étude menée par le site OnlineDoctor a dressé la liste des peurs liées au sexe et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles sont, chez les femmes comme chez les hommes, souvent liées à l’image du corps, à la pression sociale autour de la sexualité, et affectent l’estime de soi… Ainsi, tout en haut du classement, on trouve "La peur que notre partenaire ne nous trouve pas attirant·e". C’est la peur qui envahit le plus les personnes en couple et les personnes mariées. Contre cela, explique la thérapeute de couple Caroline Kruse, on peut avoir recours au renforcement positif : "Des petits mots, des petits gestes, montrer qu’on est bien, savoir dire merci, ce sont des caresses" qui vont rebooster peu à peu la confiance.

(...)