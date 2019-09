Les bienfaits du rire, de la positivité et de la détente sur l’humeur et le bien-être d’une personne ne sont plus à démontrer.

Et la relation de couple ne déroge pas à la règle. D’après une étude américaine menée sur des couples hétérosexuels, rire en couple et se taquiner auraient un impact positif sur la relation. Sur les 154 couples interrogés, les duos qui étaient le plus satisfaits de leur relation étaient ceux qui avaient le rire facile. A contrario, les personnes ayant peur de se moquer de leur partenaire seraient moins heureuses en couple.

Bien sûr, être le roi de la vanne dans le couple n’est pas suffisant pour être satisfait de la relation, mais l’étude a tout de même démontré que laisser l’autre se moquer de soi et être ouvert aux taquineries aurait des effets positifs sur le couple. Les femmes sondées déclaraient même être davantage satisfaites de cette relation et être plus attirées par leur partenaire. Elles auraient même tendance à être plus épanouies sexuellement. Ce serait donc vrai ? Femme/homme qui rit, à moitié dans son lit ?