Elles ont été plus de 20 000 à se porter volontaires dans le monde pour participer à une étude clinique qui avait comme objectif de mesurer le rôle actif et positif de la masturbation sur sur les menstruations.

Comme quoi, les choses changent peu à peu dans les sociétés occidentales, on est face ici à un double tabou quand même ! Depuis la nuit des temps, chaque mois, des milliards de femmes ont leurs règles, et avec elles, sans que cela soit pathologique, arrivent très souvent des douleurs, des crampes, un inconfort physique et moral parfois…" Ces symptômes sont dus à l’évacuation d’une partie de la paroi de l’endomètre par l’utérus qui se contracte sous l’effet d’une hormone, la prostaglandine ", explique le docteur et sexologue Gille Bou Jaoudé. " Plus le taux de prostaglandine est élevé dans le corps, plus les douleurs menstruelles peuvent être intenses ", ajoute la sexologue Alexandra Hubin. Contre ça, on se tait, on attend que cela passe, on prend des antidouleurs, une bouillotte ou des remèdes de grands-mères, "les femmes ont appris à vivre avec, elles pensent que c’est normal de souffrir".

À ce petit arsenal, elles vont pouvoir rajouter une corde à leur arc : celle de la masturbation. Une étude mondiale nommée "Menstrubation" (menstruations et masturbation) s’est déroulée à ce propos entre mai et octobre 2020. Près de 20 000 personnes menstruées se sont portées volontaires pour participer à cette étude. Du jamais-vu pour une étude clinique ! Les participantes ont été sélectionnées de manière aléatoire...