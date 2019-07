Les vacances, cette saison propice au rapprochement des corps... Surtout si l'on est partenaires de longue date. Comment profiter au max de ce moment pour rallumer ou attiser le désir en duo ? Marie Tapernoux, sexologue, nous répond.

Durant les périodes de vacances, nous mettons en place naturellement tous les ingrédients d’une sexualité épanouissante : lâcher-prise, spontanéité, détente, moments de qualité, plaisir d’être ensemble ou encore amusement. "On se met dans une optique de prendre du plaisir, de profiter pleinement des quelques jours ou semaines sans penser à l’après, le tout en prenant le temps", explique Marie Tapernoux. On se fait des apéros plus souvent, la parole se libère, les gestes aussi : cela fait du bien !

(...)