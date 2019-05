Quel que soit le type de relation, élargissez le "je t’aime" au-delà des frontières amoureuses. La chronique de Julie Arcoulin, spécialiste en développement personnel et relationnel.





Cette semaine j’avais envie d’un peu de légèreté et de vous rappeler à quel point il est important de dire aux personnes qu’on aime, qu’on les aime. A toutes les personnes. Il y a plusieurs façons d’aimer les autres, différents types d’amour. D’ailleurs, aime-t-on, même amoureusement, deux fois de la même façon ?

C’est dire s’il y a plusieurs façons d’aimer. Nous n’aimons pas chaque personne pour les mêmes raisons, nous aimons chaque personne pour ce qu’elle est, chaque personne étant différente, je vous laisse apprécier le nombre de façons d’aimer. Mais le sujet du jour étant l’importance de dire à ceux qu’on aime qu’on les aime, voyons en quoi c’est une bonne idée.





Pourquoi est-ce si difficile ?

Certains d’entre nous éprouvent quelques difficultés à exprimer leurs sentiments. Dire à quelqu’un « je t’apprécie » leur semble impudique, compliqué, une sorte de mise à nu gênante et dangereuse. Les raisons de ces difficultés sont trop nombreuses et variées pour être analysées et citées. Je me contenterai donc d’un petit conseil à l’égard de ces personnes qui éprouvent des réticences à l’idée d’exprimer leur affection aux autres : commencez par le faire auprès de personnes avec qui vous vous sentez en sécurité. Ecrivez-le si c’est plus facile dans un premier temps.

En commençant petit, vous intégrerez que cela ne représente pas un si grand danger que ce que vous n’imaginez. Vous serez probablement encouragé à continuer tant les effets positifs sur vous et la personne concernée vous feront vous sentir bien.

Les bonnes raisons de dire "je t’aime" à ceux qu’on aime

C’est bon pour l’estime de soi : la vôtre et celle de la personne à qui vous exprimez cette affection sincère qui vous remplit le cœur. Mettez-vous à la place de celui ou celle qui reçoit la marque d’affection. C’est plutôt agréable comme sensation, non ? Ca fait du bien au moral et à l’égo. Donc, exprimer ses sentiments provoque un sentiment positif lié à la sensation d’avoir fait du bien à quelqu’un.





Les liens sont renforcés : les relations humaines sont parfois compliquées. Les doutes, les interrogations, le besoin d’être aimé, sont autant de poids qui peuvent peser sur certaines relations. Exprimer tout simplement ces sentiments permet de rassurer l’autre et de renforcer les liens qui vous relient à la personne que vous chérissez.





Cela évite les regrets : combien de personnes avez-vous entendues dire « Je regrette de lui avoir témoigner de l’affection », assez peu n’est-ce pas ? Par contre, beaucoup de personnes pensent un jour « j’aurais du lui dire je t’aime plus souvent ». Ces moments de partage sont riches et remplissent les personnes qui les vivent d’une chaleur qu’ils peuvent emmener avec eux et s’y réchauffer en cas de tristesse.

C’est un cadeau que vous faites et que vous vous faites : c’est prouvé, faire du bien aux autres est une façon d’être mieux présent au monde et de se sentir bien. On nous le répète assez souvent ! Ouvrir son cœur, dire « tu comptes pour moi », « tu es important pour moi », « tu es précieux à ma vie », c’est offrir un merveilleux cadeau à l’autre. C’est dire à l’autre à quel point il a de la valeur pour vous.





L’amour c’est contagieux : l’amour fait partie de ces choses qui se multiplient facilement. Le dire, l’écrire, le chanter, le crier donnera aux personnes à qui vous le dites l’envie d’en faire autant. Qu’y a-t-il de mieux à répandre que l’amour ? Il me semble que nous en avons bien besoin.





Plusieurs façons de le dire

De vive voix, en l’écrivant, en faisant livrer des fleurs, en préparant un repas, en ayant une attention particulière, en souriant, en réconfortant, en serrant dans ses bras,… Tant de façons de dire « je t’aime ». Ne vous privez pas ! Il faut simplement prendre un moment pour dire aux autres « ma façon de dire « je t’aime », « tu comptes pour moi » est de t’apporter ton café le matin, de t’écrire un petit mot en partant, d’être présent pour toi quand tu en as besoin,… »

Nous avons tous notre langage de l’amour, il est donc important de l’exprimer à l’autre afin qu’il comprenne. Communiquez sur votre façon de communiquer vos sentiments, vos relations s’en trouveront consolidées.

Maintenant que nous arrivons à la fin de cette chronique, je vous invite à choisir au moins deux personnes à qui vous n’avez plus témoigné votre affection depuis un moment et de choisir de quelle façon vous aller leur rappeler à quel point elles comptent pour vous. Le plus simplement possible, mais faites-le ! Une vague d’amour pourrait bien se répandre grâce à vous…

Je vous laisse sur quelques lignes des paroles de la chanson « on ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime » de la tribu Chedid, elle vous donnera, je l’espère, du courage !





Ces parents, ces amis, ces femmes qu'on affectionne

Avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone

Souvent quand nos regards se croisent

Y'a comme une chaleur

Mais de là à en faire des phrases

Trop de pudeur, trop de pudeur.

On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime

Par peur de les gêner, qu'on les aime

On ne leur dit jamais assez

Que sans eux, sans elles

On ne serait même pas la moitié de nous-mêmes.

>> Suivez-moi sur Facebook