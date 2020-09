Le #coconutchallenge est loin d'être un défi "food". Par contre, il entend bien donner la recette pour pimenter les relations sexuelles. Il s'agit en fait pour les femmes d'écrire le mot "coconut" avec leur bassin une fois en position de "cow-girl". Principe coquin imaginé en principe pour accentuer les sensations pendant l'acte. Et qui a donné lieu à pas mal de tweets humoristiques, ce qui explique son succès et sa longévité.

Cela dit, certaines lettres de l'alphabet peuvent aider en pratique à amplifier le plaisir lors d'une relation entre partenaires, c'est en tout cas l'avis d'une spécialiste dans le domaine sexo, Annabelle Knight. "Que ce soit avec la langue lors d'une pratique orale, avec un jouet pendant la masturbation ou avec les hanches, les mots avec CS, OS ou S sont des alliés", explique-t-elle, "Le mouvement circulaire fournit une stimulation globale et propage la sensation autour des parties génitales. Cela encourage le sang à affluer dans la zone et vous rend très sensible". Vous préférez les chiffres ? Pensez au 5, au 3, au 6/9, au 8 !

Enfin, les néophytes pourront compter sur l'alphabet pour se lancer dans le... cunnilingus : les différents mouvements permettraient d'expérimenter en tout sens pour trouver à coup sûr ce qui fait monter votre partenaire au 7e ciel. Après tout, elle aussi aura pris la plume pour écrire "coconut". C'est ce qu'on appelle... une relation épistolaire !