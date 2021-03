Voici un petit outil qui va être très utile aux garçons, ados en puberté et jeunes adultes, aux parents intéressés par l’amorce d’un dialogue mais aussi à la jeunesse dans son ensemble. Cet outil, c’est un carnet pour l’instant en PDF, qui aborde non pas la sexualité masculine, son fonctionnement mais finalement plus le désir et “les fluctuations physiques et émotionnelles que vivent sans les identifier pour autant” les garçons/les hommes. Il fallait “sortir du cliché que les femmes sont complexes et fluctuantes parce qu’elles ont un cycle, et les hommes simples, constants, puissants et linéaires”, explique Olivier Mageren, sexologue et animateur EVRAS (Education à la vie relationnelle affective et sexuelle) initiateur du projet avec Maxime Labrit, infirmier qui travaille sur la contraception masculine naturelle. “L’homme a aussi un chemin à faire pour se reconnecter à son corps, écouter ses cycles, s’approprier ses sensations, revisiter l’image de lui-même et s’enrichir d’une finesse de perception qui lui amènera également apaisement et découverte”, souligne-t-il en intro de ce grand carnet de 35 pages.

Dans une société fondée sur la supériorité masculine depuis la nuit des temps, la sexualité masculine est encore valorisée comme étant hégémonique, active. La preuve : la pénétration étant encore et toujours considérée comme la fin en soi d’un rapport. Le reste étant des “préliminaires”.

Dès lors, on parle peu de la responsabilité des garçons concernant la contraception incombant aux filles dès qu’elles ont leurs règles. “Les garçons entendent parler de préservatif et c’est à peu près tout. Pour le reste, ils sont implicitement élevés dans l’idée qu’ils doivent être des machines de guerre, que tout doit fonctionner de bout en bout, c’est physiologique.” La présence du porno gratuit qui renvoie aux clichés de la performance et de la domination ne les aide pas du tout non plus à prendre le temps de se comprendre.

Pourtant les hommes ont aussi “une réalité intérieure et émotionnelle et même une sensibilité très forte pour certains d’entre eux !” Et au plus tôt ils le découvrent, au mieux ils peuvent se l’approprier.

A travers le cheminement de ce carnet, les garçons vont apprendre leurs cycles d’hormones, “qui influent sur les émotions, les émotions influant sur notre bain hormonal” ; que leur libido peut être fluctuante, au quotidien, selon les aléas de la vie. Un tableau d’observation à remplir permettra aussi à chacun de mieux se connaître et de “découvrir des liens entre leur cycle sexuel et de désir avec leur alimentation, d’autres avec leur activité sportive, d’autres encore avec leur état de fatigue, de stress, intensité d’effort intellectuel.”

Et que plus on sait cela, plus on se comprend et plus on peut aborder l’autre de façon naturelle et plus sensible. Un carnet intéressant à lire aussi par les filles puisque cela éveille à la curiosité. Et la curiosité à la communication, la clé de tout plaisir, désir, sexualité positive…

> A commander, 6€ sur le site du Love Health Center