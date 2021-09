Quand l'éducatrice en sexualité @sassyrededu2 poste sur TikTok son "hack" pour rendre la vie sexuelle plus piquante, elle ne pense pas qu'elle va déclencher une vague de commentaires et de posts sur le même thème aussi impoerant !

En gros, la jeune femme fait l'apologie des oreillers lors des relations : "Lorsque votre partenaire vous demande de poser ou pose votre bassin sur un oreiller... gardez-le !" écrit-elle dans un TikTok. Cette élévation du pelvis du partenaire permet une augmentation du plaisir, grâce à un meilleur angle de pénétration.

Dans plusieurs commentaires et vidéos ultérieures, elle explique davantage la technique : Vous pouvez utiliser un oreiller alors que vous ou votre partenaire êtes face vers le bas ou face vers le haut, et vous pouvez également expérimenter avec des oreillers de différentes fermetés. Vous pouvez même empiler les oreillers pour ajuster plus précisément l'angle".

Les commentaires fusent mais ne vont pas tous dans le même sens ! Il y a ceux qui rigolent doucement en disant que les jeunes ont l'impression de découvrir des tactiques nouvelles : "Je ne pense pas que mettre un oreiller/support sous le bassin pendant le sexe soit une innovation - les gens le font depuis des lustres ! Je suis heureux que la génération Z apprenne comment rendre le sexe plus agréable", commente gentiment l'un d'eux. Un autre n'en revient pas : "Je suis vraiment surpris que cela ne soit pas de notoriété publique ? Je suis Queer et ce n'est certainement pas une information nouvelle".

Ces derniers jours, des personnes de tous les sexes se sont manifestées sur TikTok et Twitter pour confirmer que le sexe avec un ou deux oreillers peut être... époustouflant.

Alors, oui ou non ?

Mais la finalité de tout ça est de savoir si réellement, cela a un intérêt dans le cas d'une pénétration. Il semblerait bien que oui selon les sexshops et loveshops sur les sites desquels on trouve effectivement des oreillers et coussins spécialement conçus pour aider quelqu'un à atteindre le point G ou la prostate de son partenaire. Selon une commentatrice, "cette pratique peut aussi rendre la pénétration plus confortable pour les personnes qui souffrent de douleurs au bassin, au dos et aux hanches".

Cela pimpe aussi le sexe oral selon une autre qui se qualifie de " femme mûre ayant utilisé des oreillers au cours de décennies" et qui explique à quel point cela améliore la sensation. !

Une gynécologue-obstétricienne souligne cependant que cette technique ne convient pas forcément à tout le monde. "L'utilisation d'un oreiller pour incliner les hanches vers le haut peut aider les relations sexuelles avec un pénis dans le vagin, car cela peut stimuler le vagin antérieur ainsi que potentiellement une plus grande partie du clitoris, pour certaines personnes", explique-t-elle. "Mais il est important de ne pas en faire une affaire trop importante ! Tout le monde est différent"

Tout cela pour dire que les astuces sexuelles sont beaucoup plus subjectives que les autres astuces et tendances TikTok : "Le meilleur sexe est celui où vous pouvez essayer différentes choses, avoir un partenaire qui est ouvert pour apprendre ce qui vous fait du bien, et ne pas vous inquiéter si une tendance TikTok ne fait rien pour vous !"