Le nombre de partenaires sexuels a-t-il une incidence sur la probabilité d'attraper un cancer? Selon cette étude publiée dans la revue BMJ Sexual & Reproductive Health, c'est une possibilité.

Avoir plus de 10 partenaires sexuels augmenterait la probabilité d'attraper un cancer. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé 5722 personnes de plus de 64 ans. Les femmes qui, au cours de leur vie, avaient eu plus de 10 partenaires étaient 91% plus susceptibles d'attraper un cancer. Idem pour les hommes, même si le pourcentage n'est que de 69% selon l'enquête.

Il convient toutefois de préciser, selon les scientifiques, que le lien de cause à effet n'est pas clairement établi puisqu'il s'agit d'une étude observationnelle.