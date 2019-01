Faire des demandes claires : donc, au lieu de dire « tu n’as jamais de temps pour moi », dire quelque chose comme : « Tu me manques. J’aimerais qu’on passe du temps ensemble, quand pouvons-nous programmer cela ? »Il est possible de ne pas tomber dans le piège du jeu psychologique.

Au lieu de répondre « Oh écoute ne commence pas ! …), dire : « J’entends ton besoin que nous passions plus de temps ensemble, je suis dans une période chargée au boulot mais je vais faire plus attention. »

Être à l’écoute de ses besoins et prendre soin de soi sont aussi des bonnes façons d’éviter les jeux psychologiques. Si vous êtes à votre écoute, vous serez plus à même de prendre vos responsabilités et de ne pas les faire porter aux autres. Ainsi, vous pourrez formuler des demandes claires sans tomber dans le jeu et l’autre pourra y répondre (ou pas) plus sainement sans se sentir attaqué.