Un lendemain d'élections qui ressemble plus à une gueule de bois qu'à un élan d'espoir...

Olivier Klein est professeur de psychologie sociale et directeur du centre de psychologie sociale et interculturelle de l'ULB. Au lendemain du résultat des élections qui a vu monter les extrêmes, droite et gauche, il comprend et nous explique pourquoi les Belges se sentent groggy.