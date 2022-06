Tous ces petits mots, ces interjections, ces ponctuations au bout de nos phrases qu'on sort à longueur de temps !



On a tous eu un prof qui répétait en boucle "Voyez-vous" ou "En fait, en fait", un ami qui place dix fois de suite des "en mode" dans une discussion de 20 secondes... Et ceux-là, ils vous parlent : Frère, wesh, genre, c'est compliqué, y a pas de souci, en fait, en mode, j'avoue, et après, de ouf, cette tuerie ! Souvent on ne les entend plus nous-mêmes alors que ceux employés par les autres nous frappent et peuvent même nous énerver au plus haut point.