2022 ne permet plus d’être léger selon les Taloche : "Les jeunes humoristes ont perdu leur insouciance"

ne permet plus d'être léger selon les Taloche : "Les jeunes humoristes ont perdu leur insouciance" En 30 ans de scène, les frères Taloche ont vécu l'évolution de l'humour (féminin, tabou, etc.) pour arriver à ce que leur art soit enfin reconnu en fédération. Pierre-Yves Paque ©ennio cameriere

"On remarque qu’il y a beaucoup plus de barrières aujourd’hui", concède le producteur Bruno Taloche qui fêtes ses 30 d'humour sur la RTBF. Et ce n’est pas son petit frère, Vincent, fondateur de la fédération des professionnels de l’humour pendant le Covid qui dira le contraire. "Je me suis rendu compte d’une chose mais qui n’est pas de leur faute car on est face à une tout autre génération. Ils ont perdu un mot que je vénère : leur insouciance. Il n’y en a absolument plus dans les jeunes humoristes." Et d’ajouter...