Les frères Taloche fêtent leurs 30 ans: "On ne s'est jamais engueulés!" À partir de ce dimanche à 18 h 30 sur La Une (RTBF), Alex Vizorek célèbre les 30 ans d'humour de et avec le duo Bruno-Vincent Taloche. Pierre-Yves Paque

"Au fil du temps, la part de producteur et organisateur a pris plus de place que celle sur scène", avoue Bruno Taloche, l’aîné – 62 ans – d’une fratrie de quatre frères (les deux autres n’étant pas du tout artistes : "Didier a bossé dans les produits surgelés et Thierry est importateur de cigares de La Havane"). "Mais cela nous convient bien aussi." Il n’est donc pas sûr de revoir les frangins sur une tournée (même si leur spectacle Mise à jour tourne en ce moment) au rythme effréné. "Entre 2000 et 2005, j’avais arrêté de compter après 600 villes françaises, renchérit Vincent, 53 ans. On a vraiment beaucoup joué. Honnêtement,...