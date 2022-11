Le cinéma se mord la queue

C'est un paradoxe vieux comme le monde. Plus le choix est vaste, plus on a tendance à se rabattre sur les valeurs sûres. Donc, à appauvrir l'offre. Et le petit monde du cinéma est en train d'en faire l'amère expérience.

Avec l'émergence des plateformes de streaming, les besoins en longs métrages et séries ont littéralement explosé. Tout comme les dépenses globales, les nouveaux géants de la fiction n'hésitant pas à jeter des milliards de dollars dans la bataille pour posséder un catalogue suffisamment attractif.

Tout profit pour tous les acteurs du 7e art. Du moins, en apparence. Car la réalité se révèle bien plus nuancée. Acteurs, réalisateurs, scénaristes et tous les techniciens du cinéma bénéficient de plus d'opportunités d'exercer leurs talents. Mais dans des registres souvent plus limités. Histoire de restreindre les risques, les nouveaux maîtres du jeu cherchent avant tout à jouer la carte de la sécurité. Comme l'a très clairement indiqué le nouveau président de Warner Bros. Discovery (propriétaire de HBO Max), David Zaslav. “Nous allons nous concentrer sur les franchises", a-t-il expliqué, regrettant la trop longue absence de Superman ou Harry Potter sur les grands écrans.

Une stratégie qui rappelle celle de Disney, toujours prompt à étendre l'univers de Star Wars, des Avengers ou d'Indiana Jones. Les principales victimes en sont la diversité et les productions à "budget moyen", jugées insuffisamment attirantes pour le grand public. Or, c'est souvent avec elles que les futurs grands talents peuvent faire leurs premières armes. Et à force de leur présenter toujours la même chose, les cinéphiles pourraient finir par se lasser. Le cinéma aurait alors complètement fini de se mordre la queue, ne laissant plus la place qu'aux tout grands spectacles et aux films d'auteur.