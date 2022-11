"Au Qatar, j’ai une Clim' Kardashian": le foot-age de gueule réussi de Pablo Andres et Kody dans leur show "À nous la coupe!"

On a vu le show "A nous la coupe !", coprésenté par Pablo Andres et Kody avec une kyrielle de guests, qui sera diffusé ce mercredi soir sur Tipik. Un spectacle pour célébrer nos Diables et qui se moque du Mondial Qatari.