La cinquième saison de The Crown en tête dans 37 pays, dont la Belgique

C’est tout sauf une surprise. Sauf peut-être au niveau de l’ampleur de l’engouement. Annoncée, à grand renfort de publicité et de reportages, comme la série qui fait trembler Buckingham Palace, la cinquième saison de The Crown fait un malheur dans le monde entier. Au point de se placer en première position des visions sur Netflix dans 37 pays, dont la Belgique, dès sa première semaine de diffusion. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, Canada, en Australie, en France, en Allemagne ou en Italie, il en va de même. Et dans 88 pays, la série sur la reine Elizabeth d’Angleterre figure dans le top 10.

En sept jours à peine, la saga mi-biographique mi-fictive créée par Peter Morgan et emmenée Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki et Dominic West, a été regardée pendant 107,39 millions d’heures. Ce n’est pas un record (Dahmer a atteint les 196 millions d’heures de visionnage en cinq jours cette année), mais l’exploit n’est pas mince.

Antimonarchiste ?

L’explication de ce succès ? Il tient à la fois en la qualité de l’écriture, l’impression de découvrir l’envers du décor d’un des mondes les plus secrets et, surtout, le parfum de scandale qui entoure cette cinquième saison, avec l’incendie du château de Windsor et le divorce du prince (à l’époque) Charles d’avec Lady Diana. Les polémiques et l’échange de mots doux entre les fans de The Crown et ceux qui estiment que Peter Morgan est antimonarchiste (en 2017, dans le Sunday Times, il avait estimé que la Reine avait une "intelligence limitée" et que la famille royale était comme "des organismes de survie, comme un virus qui mute" et que c’était une "institution dérangée") n’ont fait que renforcer l’effet de curiosité.

Les dix épisodes de cette cinquième saison devraient terminer sans problème parmi les plus gros succès de l’année sur Netflix.