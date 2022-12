Les plateformes de streaming proposent de beau salaires: Channing Tatum mieux payé que Kevin De Bruyne

Voici quelques jours, alors que de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à boucler les fins de mois, Kevin De Bruyne avait estimé que 23 millions d’euros par an, ce n’était pas un salaire exagéré pour un footballeur dans des clubs dont “les revenus se situent entre 580 et 700 millions d’euros”. Cela avait choqué une partie du public. Mais au vu des tarifs pratiqués dans le monde de la fiction, son raisonnement peut se comprendre.

Selon The Hollywood Reporter, généralement très bien informé, un acteur comme Channing Tatum, pourtant pas au sommet des comédiens les plus “bankables”, va toucher 25 millions de dollars pour tourner un seul long métrage pour Amazon Prime, Red Shirt. Et cela ne semble déranger personne. Un chèque conséquent pour un comédien plutôt habitué aux défraiements situés entre 15 et 20 millions de dollars à Hollywood. Et qui montre bien que désormais, le pouvoir financier est passé dans les mains des plateformes de streaming.

Au bilan de l’année, Tom Cruise finira probablement en tête des salaires grâce à Top Gun : Maverick (13 millions de cachet et des pourcentages sur les recettes dans les salles qui font grimper la note à 100 millions de dollars), mais derrière cette exception, ce sont surtout les prestations sur Netflix, Disney +, Amazon et compagnie qui permettent de mieux alourdir son compte en banque.

Les stars les mieux payées du moment

La preuve: Daniel Craig s’est vu proposer 100 millions de dollars pour les deux suites d’A couteaux tirés sur Netflix, Will Smith 35 millions de dollars par Apple pour Emancipation, Leonardo DiCaprio 30 millions de dollars pour Killers of the Flower Moon sur Apple (la même somme que pour Don’t Look Up sur Netflix l’an dernier, soit cinq millions de plus que sa partenaire, Jennifer Lawrence), Brad Pitt aussi 30 millions de dollars par Apple pour un film sur la Formule 1 n’ayant pas encore de titre, tandis que Dwayne Johnson, qui avait perçu 50 millions de dollars de Netflix en 2021 pour Red Notice, n’a touché “que” 22,5 millions de dollars pour incarner Black Adam au cinéma.

Et ça, ce n’est jamais que pour un seul tournage de quelques mois. Pas pour une saison complète, comme Kevin De Bruyne. Cela en dit long sur la puissance financière des plateformes de streaming désormais.