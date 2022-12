“Sous le choc”: Aurore Morisse, acheteuse belge d’Affaire conclue, victime d’un violent accident de la route

C'est dans des moments comme celui-là qu'on réfléchit à tous les choix, témoigne Aurore Morisse, acheteuse liégeoise bien connue de l'émission d'enchères Affaire conclue diffusée sur France 2 et la RTBF. Elle a été victime du verglas de ce week-end. D'abord, je ne dirai jamais assez à quel point ma voiture m'a sauvé la vie. Je me suis sentie protégée et en sécurité. Merci Lexus d'être là dans ces moments aussi…" Les images postées sur ses comptes Facebook et Instagram font froid dans le dos : tôle froissée, pliée et voiture bien sinistrée. Elle s'en tire avec le pied cassé et plâtré et en incapacité de se déplacer pendant plusieurs semaines. "Faites attention sur les routes. Empruntez les nationales et roulez prudemment ! Choisissez une bonne voiture quand vous faites des kilomètres !!! Ce matin, à Luxembourg, j'ai vu trop tard cette longue plaque de verglas qui couvrait la route… J'ai laissé glisser la voiture jusqu'à ce que j'en perde le contrôle ! 20 km/h et voilà le résultat…"